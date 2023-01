Londres : Rishi Sunak limoge le président de son parti

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé dimanche le ministre sans portefeuille et président du Parti conservateur Nadhim Zahawi en raison d'une violation du code ministériel liée à son manque de transparence sur ses démêlés fiscaux. Au pouvoir depuis bientôt 100 jours dans un Royaume-Uni en proie à une succession de grèves et une inflation qui dépasse les 10%, le chef du gouvernement conservateur, accusé d'être "faible" par l'opposition travailliste, affiche ainsi une posture de fermeté en limogeant Nadhim Zahawi plutôt qu'en lui demandant de démissionner.

Surtout, il cherche à traduire en actes sa promesse, faite lors de son arrivée à Downing Street fin octobre dernier, de faire preuve d'«intégrité, professionnalisme et responsabilité», après la succession de scandales sous Boris Johnson et le chaos sur les marchés financiers sous Liz Truss.

Nadhim Zahawi, ministre sans portefeuille et président du Parti conservateur britannique.

Il est ensuite devenu, avec l'arrivée de M. Sunak à Downing Street fin octobre, président du Parti conservateur et ministre sans portefeuille au gouvernement. Le conseiller éthique Laurie Magnus a conclu que Nadhim Zahawi aurait dû déclarer l'enquête fiscale dont il faisait l'objet et aurait également dû mettre à jour sa déclaration d'intérêts une fois soldé son litige avec le fisc.

Le différend portait sur la vente par Nadhim Zahawi de parts dans l'institut de sondage YouGov, qu'il avait fondé en 2000, estimées à 27 millions de livres sterling (30 millions d'euros au taux actuel), détenues via une société d'investissement, Balshore Investments, enregistrée à Gibraltar et liée à la famille Zahawi.

Amende pour Rishi Sunak

Nadhim Zahawi, né de parents kurdes à Bagdad, en Irak, et arrivé enfant au Royaume-Uni où il a fait fortune, avait invoqué une «négligence» et non un acte délibéré dans la conduite de cette affaire. Après 13 ans au pouvoir, les conservateurs ont vu ces dernières années leur réputation entachée par des affaires de conflits d'intérêt, alimentant des accusations de corruption de la part de l'opposition travailliste, largement en tête des sondages à moins de deux ans des prochaines élections générales.