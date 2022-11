Royaume-Uni : Rishi Sunak regrette la nomination d’un ministre «immoral»

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dit regretter mercredi d’avoir nommé au gouvernement Gavin Williamson, qui a dû démissionner la veille après des accusations de comportements «immoraux» et l’envoi de messages inappropriés à des députés et anciens collègues. Rishi Sunak a nommé Gavin Williamson, ministre d’État sans portefeuille, le mois dernier, quand il a pris la tête du gouvernement. Celui-ci avait pourtant dû démissionner à deux reprises du gouvernement dans le passé. Cette nomination a rapidement valu au Premier ministre de vives critiques.

«Intégrité, professionnalisme et responsabilité»

Sa démission – la première du nouveau gouvernement conservateur formé il y a deux semaines – intervient après une série de révélations concernant des messages d’insultes et de menaces qu’il aurait envoyés. Il aurait notamment insulté par mail l’ancienne «whip» (chargée de la discipline des députés conservateurs) Wendy Morton pour se plaindre de ne pas avoir été invité aux funérailles d’Elizabeth II. D’autres l’accusent de harcèlement quand il était au ministère de la Défense et de comportements «immoraux» quand il était lui-même «whip». M. Williamson, 46 ans, avait déjà été limogé à deux reprises de gouvernements, sous Theresa May, d’abord en raison d’une fuite de documents puis sous Boris Johnson pendant la pandémie.