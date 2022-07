Chaleur: Risque-t-on de manquer d'eau potable au Luxembourg?

La ville de Milan qui ferme ses fontaines décoratives, une «nappe phréatique artificielle» en Ardèche, les exemples d'initiatives pour lutter contre la sécheresse se multiplient dans les pays voisins et dans le reste de l'Europe. Mi-juin, le Luxembourg a connu de fortes chaleurs, inhabituelles pour cette période de l'année. De quoi craindre un déficit d'eau potable?

Non, rassure la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring, répondant à une question parlementaire des députés DP André Bauler et Gusty Graas: «Actuellement, les niveaux des ressources en eau souterraine ainsi que des réserves dans le lac de la Haute-Sûre sont suffisants pour pouvoir alimenter la population pendant les mois d’été, et ce même en cas de forte consommation», détaille la ministre Déi Gréng, vendredi.