Carburants au Luxembourg: Ristourne supprimée, grain de sable dans le réservoir

Même son de cloche du côté du Groupement énergies mobilité Luxembourg (ex-Groupement pétrolier Luxembourg) qui «ne comprend» pas que le gouvernement mette le secteur «dans cette situation difficile, après des années de ventes fortement réduites». «L’État luxembourgeois accepte de perdre des recettes importantes liées aux accises/taxes CO 2/TVA de plus de 70 centimes par litre de carburant non vendu, s'étonne Romain Hoffmann, le président du GEML. Nous demandons une réinstauration au moins du rabais actuel, sinon même supérieur, afin de garder un avantage concurrentiel vis-à-vis de la France».