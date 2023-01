Royaume-Uni : Rita Ora confirme son mariage avec Taika Waititi

Rita Ora et Taika Waititi sont en couple depuis 2021.

En août 2022, le Sun annonçait que Rita Ora et Taika Waititi s’étaient mariés en secret. Depuis lors, ni la chanteuse britannique ni le réalisateur néo-zélandais n’avaient commenté l’information. C’est finalement dans une interview accordée à l’émission de radio «Heart Breakfast», que Rita, 32 ans, a confirmé qu’elle était bien l’épouse de Taika, 47 ans,

Évoquant le jour du mariage, l’artiste qui a porté des prothèses faciales sur le tapis rouge a assuré que c’était «parfait». «C’est bien de garder certaines choses pour soi de temps en temps. C’était beau et doux. Désolée, ce n’est pas tellement intéressant. Un jour, j’organiserai une grande fête», a-t-elle confié. Les rumeurs sur son union l’ont également inspirée pour la vidéo accompagnant son titre «You Only Love Me», mise en ligne le jour de l’interview. «J’avais envie de jouer avec les bruits qui couraient, les gens qui se demandaient si j’étais mariée ou non. Je voulais faire un mariage qui ne se déroule pas comme prévu, mais ça ne veut pas dire que c’est ce qui s’est réellement passé», a-t-elle indiqué.