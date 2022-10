Cinéma : Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans «Harry Potter», est mort

Il incarne dans la série de Blockbusters le gentil géant Hagrid, gardien de l'école de magie de Poudlard et ami de Harry Potter. Mais sa filmographie ne s'arrête pas là. Il a joué dans plus d'une soixantaine de films, dont deux James Bond, «GoldenEye» en 1995 et «Le Monde ne suffit pas» (1999). Il y joue Valentin Zukovsky, ancien agent du KGB devenu gangster et homme d'affaires russe.