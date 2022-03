Robbie revient plus mature que jamais

Robbie Williams s'est assagi, «Reality

killed the Video Star» en est la preuve.

Finie, l'époque des drogues, des doutes et de la dépression. En 2009, Robbie Williams est sain et sauf, plaisante en public sur ses premiers cheveux gris et affiche l'amour qu'il vit avec sa petite amie Ayda. Pour le chanteur britannique qui avait trouvé refuge à Los Angeles ces dernières années, son nouvel album, «Reality killed the Video Star», est surtout une exercice. Réussira-t-il encore une fois à convaincre le public avec ces douze nouveaux titres après l'échec de «Rudebox»?

Les beats électros de l'album précédent ont presque disparu, cédant la place à la voix d'une chanteuse d'opéra, aux sons du piano et des violons. Robbie a grandi. Calmes et posées, les chansons pop sont agréables à écouter. Mais on ne peut s'empêcher de penser avec nostalgie à l'époque des tubes «Let me entertain you», «Rock DJ» ou «Old before I die», des morceaux beaucoup plus pêchus. Les fans de Robbie Williams, qui ont imité les pas de danse de Take That quand ils étaient adolescents, vont avec cet album se balancer au maximum de droite à gauche et allumer leurs briquets.