Robbie Williams déclenche une averse de tubes

Robbie Williams est un «véritable entertainer», nous avaient déclarés plusieurs fans avant le début du concert lundi au Luxexpo Open Air. Et de fait c'est en habits de lumières, veste à paillettes, pantalon doré et demi-brosse argentée, qu'est apparu le chanteur sur le coup de 21h, au milieu de ses choristes en juste-au-corps noirs et de ses musiciens, en chantant «Let me entertain you» (laissez-moi vous divertir). Dans la foulée, lui et son groupe hilare, nous ont emmené dans un twist.

Il a suivi cette entrée en matière d'un commentaire doux-amer sur son âge. Le Britannnique, de 49 ans, a en effet célébré ses 25 ans de carrière solo en 2022, avec «XXV», une compilation de ses plus grands tubes. Et des tubes, le chanteur pop qui a débuté sa carrière dans le boysband Take That dans les années 90 en a sous le coude.

Rebelotte ce mardi

Il nous a emmené dans un voyage à travers les années avec «I'm singing my song» (1999), «Come undone» et «Feel»(2002) ou encore «Love my life» (2016). Mais aussi, «Could it be magic», de Take That, et «Don't look back in anger», d'Oasis (1995). Le tout en racontant sa life au public, en interpellant des spectateurs individuels qui ne savaient plus ou se mettre et en ironisant sur le parking de Luxexpo The Box.