Surprise : Robbie Williams donne une interview nu

Le chanteur a surpris des animateurs radio en répondant à un appel vidéo depuis son lit et dans le plus simple appareil.

Si, lors de la dernière Fashion Week de Paris en date, Robbie Williams a fait parler de lui à cause de ses vêtements, c’est cette fois parce qu’il n’en portait pas, le 8 août 2022, qu’il a fait le buzz. L’artiste britannique a en effet répondu à un appel vidéo pour l’émission «Heart Breakfast», animé par Jamie Theakston et Zoe Hardman, dans le plus simple appareil.