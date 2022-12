Concert : «Robbie Williams au Luxembourg, c'est totalement inattendu»

1 / 5 12.12 Des centaines de personnes se sont déjà procurés les premiers tickets pour le concert de Robbie Williams au Kirchberg. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

L’annonce a fait l’effet d’une bombe ce lundi matin au Grand-Duché. Le mardi 11 juillet, devant 16 000 personnes, Robbie Williams sera en concert sur le parking de LuxExpo au Kirchberg à Luxembourg.

Natascha ne voulait absolument pas rater ça! Elle est venue exprès de Mondercange, ce lundi soir, pour ses procurer les tout premiers tickets à L’Atelier. «Robbie Williams est une star et j’adore sa musique», nous a-t-elle confié sur place. «Ce sont de vieux bons souvenirs. Je disais encore à ma voisine que cela aurait été chouette de le voir avec son premier boys band Take That. Le groupe n’existe plus, donc je me contente de Robbie. Avoir la chance de le voir ici au Luxembourg, c’est une belle surprise et c’est totalement inattendu ».

«Nos serveurs vont chauffer»

Après une heure d’attente dans le froid mais réchauffées par un vin chaud, Marianne et Josianne ont elles aussi décroché le précieux sésame. «Un bon vin chaud pour patienter, c’était une idée très sympa , nous ont-elles indiqué avec un grand sourire. On s’attendait à une belle tête d’affiche! Devinez pour qui nous sommes venues? Robbie Williams, évidemment! C’est déjà la 3e ou la 4e fois qu’on aura l’occasion d’assister à un de ses concerts. On le suit depuis très longtemps et on est très contente d’avoir pu prendre des places ce lundi soir, car on aurait pas eu le temps mardi matin sur Internet».