Une robe couture fabriquée avec des bouteilles recyclées

«150 panneaux plissés, avec un tissu fait de plastique recyclé, qui représentent le mouvement de l'eau et en même temps la grandeur et la puissance de l'eau», a précisé Olivier Rousteing dans une interview à Vogue. Le créateur est revenu sur le partenariat que sa maison, Balmain, a noué avec Evian. Cela «m’a donné la chance de travailler avec des tissus et des matières à base de plastique recyclé. C’est un challenge en tant que designer car ce sont des matières très nouvelles, très modernes qui n'ont jamais réellement été exploitées dans le prêt-à-porter», explique-t-il.