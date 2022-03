Conflit en Ukraine : Robert Goebbels appelle au dialogue avec Moscou

LUXEMBOURG - L'ancien député européen LSAP appelle l'UE et la Russie à en terminer avec la logique de sanctions économiques.

«Les sanctions sont censées provoquer un changement d'attitude de la part de la Russie. Or, elle ne va probablement pas le faire». Robert Goebbels, ancien député européen LSAP, s'est montré critique samedi au micro de RTL vis-à-vis de la politique actuellement menée par l'Union européenne contre la Russie, suite au conflit en Ukraine.

Les mesures actuelles, ainsi que la riposte menée par Moscou, auraient surtout pour conséquence d'affaiblir les économies des deux pays. L'Union européenne et la Russie sont économiquement dépendantes l'une de l'autre, notamment sur la question des matières premières énergétiques.

Réduire l'aide au développement?

L'ancien ministre de l'économie a également défendu une idée pour le moins originale. Il invite, pour des raisons d'économie budgétaires, à réduire l'aide au développement pour les pays les plus pauvres. «Les Nations Unis demandent une contribution de 0,7% du PIB. Pourquoi devrions-nous donner 1%?», s'interroge-t-il, précisant s'exprimer en son nom propre et non en celui de son parti.