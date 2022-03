Sortie «The Batman» - Robert Pattinson est peut-être le meilleur Batman

Pour l’incarner Après Adam West (le «Batman» de Leslie H. Martinson), Michael Keaton («Batman» et «Batman: le défi» de Tim Burton), Val Kilmer («Batman Forever», de Joel Schumacher), George Clooney («Batman et Robin», de Joel Schumacher), Christian Bale (la trilogie «The Dark Knight» de Christopher Nolan) et Ben Affleck («Batman v Superman» et «Justice League» de Zack Snyder), Robert Pattinson, qui a transpiré dans sa combinaison en latex, est le septième acteur à incarner le justicier de Gotham City sur grand écran. Et contre toute attente, son «dark side» et sa mâchoire carrée n’y étant pas pour rien, c’est peut-être bien lui qui porte le mieux le costume!