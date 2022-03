Robert Pattinson fait rêver les ados

Robert Pattinson et Kristen Stewart ont vu leur carrière monter

au top depuis la sortie du film «Twilight».

Au début, il y avait le livre. En 2005, l'écrivain américain Stephenie Meyer sort avec «Twilight» le premier livre d'une série sur une jeune fille qui tombe amoureuse d'un vampire. Le succès ne se fait pas attendre et aujourd'hui, Meyer fait partie des personnes les plus riches, régulièrement affichées dans les listes du magazine Forbes. Mais «Twilight» a aussi permis aux jeunes acteurs Robert Pattinson et Kristen Stewart d'accroître leur notoriété surtout chez les adolescents, grâce à l'adaptation du livre sur grand écran.