Hommage : Robert Schuman n'était pas juste un rond-point

LUXEMBOURG - Le Grand Théâtre consacre une exposition au père

fondateur de Europe, Robert Schuman.

Portrait.

Il y a tout juste soixante ans, le plan Schuman voyait le jour. Les bases de l'Europe actuelle étaient jetées. Mais qui était Robert Schuman? Né de père français et de mère luxembourgeoise, il passe son enfance au Grand-Duché. Après des études en Allemagne, il entame une carrière politique en France. Car Robert Schuman a vite su voir au-delà des frontières. Pour lui, l’avenir du continent dépendait d’une Europe unie.

Le 9 mai 1950, ses idées se matérialisent enfin avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) dont le siège est installé au Luxembourg. Celui qu'on considère aujourd'hui comme un des fondateurs de l'Europe entre en politique en 1940 comme député de la Moselle.

Il est nommé ministre français des Affaires étrangères en 1947. Huit ans plus tard, il devient le premier président du Parlement européen. À la fin de son mandat, en 1962, il obtient le titre de «père de l'Europe» et se retire de la vie politique. Il finira ses jours à Scy-Chazelles (près de Metz). Aujourd'hui, Robert Schuman est omniprésent grâce aux rues et autres bâtiments qui portent son nom.