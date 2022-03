«Kufa’s Urban Art» : Roberto Benigni hilare à l’entrée de Villerupt

VILLERUPT – Le projet «Kufa’s Urban Art» a posé ses valises à Villerupt avec à la clé deux fresques consacrées au cinéma italien.

Après le succès de l’édition 2015, la mairie de Villerupt a renouvelé sa coopération avec la Kulturfabrik pour la deuxième édition du «Kufa’s Urban Art Villerupt». Le but? Mettre en lumière les arts de la rue et notamment la peinture urbaine. La commune a ainsi donné carte blanche et deux façades à l’entrée de la ville à deux artistes, le Français Dan 23 et le Luxembourgeois Raphael Gindt.