Gastronomie au Luxembourg : Roberto Fani, Chef de l'année Gault&Millau 2023

ROESER – Le chef qui œuvre au Fani, à Roeser, remporte le prestigieux trophée pour la deuxième fois, selon le palmarès dévoilé lundi.

Roberto Fani, Chef de l'année. Editpress

Le Gault&Millau Luxembourg poursuit son voyage culinaire au Grand-Duché. Après la gastronomie japonaise avec Ryodo Kajiwara, l'année dernière, c'est la cuisine italienne de Roberto Fani qui décroche le titre de Chef de l'année 2023 du Gault&Millau. Le chef du Ristorante Fani, à Roeser, est récompensé pour la deuxième fois, après 2019.

L'établissement, ouvert depuis 2017, décline le meilleur de la cuisine italienne, tout en réussissant à surprendre les convives. Le Gault&Millau existe au Luxembourg depuis 20 ans. Ses chroniqueurs ont visité, anonymement, les adresses qui se retrouvent dans l'édition 2023 du guide, présenté à l'occasion de la remise des prix de ce lundi.

Léa Linster récompensée

Outre le prix du Chef de l'année, le guide gastronomique a distribué d'autres récompenses. Le Go Ten est ainsi le Bar de l'année, Thierry Corona du restaurant Les Roses est le Sommelier de l'année, Éric Parachini de Ma Langue Sourit est l'Hôte de l'année. Le Divino est le Méditerranéen de l'année, l'Annexe la Découverte de l'Année et Kay le «Pop of the year». Valérian Prade, de l'Eden Rose, décroche le titre de Jeune chef de l'année.

Les pâtissières de Kiev, Iryna Kulakova et Kateryna Podliesna, sont désignées «Pâtissières de l'année». Les deux Ukrainiennes œuvrent au Ryôdô, restaurant japonais. Quand on vous dit que le Gault&Millau aime le voyage culinaire. À noter aussi dans ce palmarès que le chef de Ma Langue sourit est le premier à obtenir plus de 18/20. Cyril Molard se voit attribuer la note de 18,5!

Cyril Molard, premier chef du Luxembourg a décrocher une note supérieure à 18/20. Editpress

Enfin, pour ses 20 ans, le Gault&Millau Luxembourg a voulu récompenser ceux et celles qui ont le plus et le mieux influencé la gastronomie luxembourgeoise, ces deux dernières décennies. Quatre personnes sont récompensées: la cheffe Léa Linster, «qui a ouvert la porte aux femmes vers les plus hautes sphères de la gastronomie», René Mathieu, dont la Distillerie a été élue plusieurs fois meilleur restaurant végétal du monde, ainsi que Cyril Molard. Enfin, Sandrine Pingeon est primée pour «son talent à produire les meilleurs légumes du pays, permettant aux chefs d'offrir du local de grande qualité».

René Mathieu, chef de la Distillerie, plusieurs fois élu meilleur restaurant végétal au monde. Editpress