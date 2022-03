Robin Williams hospitalisé pour problèmes cardiaques

L'acteur américain, actuellement en tournée aux États-Unis, a annulé quatre représentations de son spectacle en raison de problèmes de santé, selon son site Internet.

Robin Williams, 57 ans, a dû reporter les quatre prochaines représentations de son one man show «Weapons of Self-Destruction» («Armes d'auto-destruction») dans le sud de la Floride, indique un communiqué diffusé sur son site Internet. «Williams a fait état de problèmes respiratoires et il subit des examens chez ses médecins qui lui ont recommandé une semaine de repos», ajoute le communiqué.