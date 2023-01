Au Luxembourg : Rocambolesque chasse à l'homme après le cambriolage d'un centre commercial

Plusieurs agents et un maître-chien ont fouillé les bois et ont fini par interpeller le fugitif. Le voleur présumé a été arrêté sur ordre du parquet. En outre, un grand nombre d'objets volés ont été saisis et confisqués dans la voiture abandonnée sur l'autoroute. L'individu interpellé a été présenté à un juge d'instruction et un mandat d'arrêt a été émis. La police ne mentionne pas le sort des deux autres individus masqués ni la nature du butin saisi dans la voiture.