Rock et romance à New York City

Nick (Michael Cera), qui est membre d’un obscur groupe de rock, vient de vivre une rupture difficile.

De son côté, Norah (Kat Dennings) a du mal à donner un sens à sa vie et à sa relation épisodique avec un musicien trop égoïste. Les deux jeunes gens vont se rencontrer une nuit à New York dans un lieu mystérieux où doit se produire leur groupe préféré.

Au cours de cette nuit de surprises et d’aventures, ils vont découvrir qu’ils ont peut-être plus en commun que leur seul amour de la musique… Contrairement à sa BO, «Nick and Norah's infinite playlist» pèche par manque de punch.