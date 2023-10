Rockhal: Découvre le dernier album d'Hamza «Sincèrement Hamza»

Concert

Avec ce dernier album, Hamza dépasse les frontières et se surpasse en proposant des écrins à Offset, un des trois Migos, le groupe américain qui a imposé la trap music au monde, à Damso, maître du verbe et star incontestée du rap francophone, à C-Kay, la nouvelle figure de l’afrobeat nigérian, et à Tiakola, le phénomène R'nB rap français. Sur ce disque enregistré pendant les confinements liés à la crise sanitaire, le beatmaker et rappeur se confie comme jamais, énumère ses erreurs, ses différentes dépendances, ses progrès et sa nouvelle philosophie de vie sans fards et avec toujours la même malice : «J’ai laissé ma créativité et ma sincérité parler, résume-t-il. C’est pour ça que j’ai appelé cet album, “Sincèrement Hamza”».