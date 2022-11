Portrait au Luxembourg: Rodolfo l'Argentin fait vivre et partage son amour de la danse

1 / 10 Dance Factory Dance Factory Dance Factory

Dance Factory fait danser les familles depuis un peu plus de six ans au Luxembourg, dans le centre de la capitale. Derrière cette fabrique de danseurs se cache l'histoire passionnante de l'Argentin Rodolfo Aguerrodi, 57 ans. L'homme, né dans une famille spécialisée dans la serrurerie, a contré son destin pour embrasser l'amour de la danse. En 1997, il quitte Buenos Aires pour enseigner ailleurs sa passion du tango. Brésil, Canada, pour commencer, et une réputation qui se construit. Un jour en Argentine, un cours de danse lui permet même de rencontrer celle qui deviendra sa femme, venue tout droit du… Japon.

Ensemble il y a quelques années, les deux décident de s'installer au Grand-Duché. «Ce n'est pas simple de se lancer dans un pays que l'on ne connaît pas, où personne ne vous connait et où d'autres structures de danse étaient déjà bien implantées», explique Rodolfo Aguerrodi, qui travaille avec son épouse. Mais Dance Factory se fait progressivement un nom, traverse le Covid, et compte aujourd'hui environ 250 élèves et neuf enseignants.

«Je me considère comme un sculpteur»

Tango argentin, bien sûr, mais aussi ballet pour adultes et cours pour les petits, Dance Factory veut rester classique dans le bon sens du terme et s'adresser à tout le monde dans un esprit très familial. «Je me considère comme un sculpteur», glisse l'Argentin, qui façonne ses élèves, peu importe leur âge et leur niveau. «Dansez à cœur ouvert, découvrez votre beauté», est-il d'ailleurs écrit sur le site de l'entreprise.

Il y a quelques mois, Rodolfo Aguerrodi a affronté trois AVC consécutifs dont il tire aujourd'hui sa philosophie: «La vie m'a donné une seconde chance». Très soutenu par son épouse dans l'épreuve, le couple a renforcé son propre amour et celui qu'ils partagent pour la danse. Un amour qui se répercute sur tous les apprentis de Dance Factory, autant d'enfants pour le couple qui n'a pas eu le bonheur d'en avoir.