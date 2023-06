Concert au Luxembourg: Röyksopp a fait danser ses fans à Neumünster

S’il a fallu un peu de temps au groupe, aux danseuses et danseurs, et aussi au public, pour se chauffer, la nuit de la nuit a accompagné une belle ascension énergique.

«Nous n’avons pas de setlist fixe, mais nous essayons d’apporter le maximum d’énergie pour les sets courts sur les festivals», nous avait expliqué Svein Berge, du groupe Röyksopp. Programmé par l’Atelier à l’abbaye de Neumünster, le duo norvégien en avait à revendre, mardi soir. S’il a fallu un peu de temps au groupe, aux danseuses et danseurs, et aussi au public, pour se chauffer, la tombée de la nuit a accompagné une belle ascension énergique.

Si Röyskopp a l’habitude d’inviter des voix, le plus souvent féminines comme celles de Robyn, Susan Sundfør ou Alison Goldfrapp, Svein Berge et Torbjørn Brundtland ne pouvaient compter que sur leurs machines sur scène. Mais les Norvégiens parvenaient à offrir un live organique, avec leur électro-pop qui faisait danser les fans aux sons de «The Girl and The Robot», «Stay Awhile» ou «What Elese Is There?».