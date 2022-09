Tennis : La légende Roger Federer annonce sa retraite!

«Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit», a complété Federer. Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021 en raison d'un genou récalcitrant. «C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter», a souligné l'ancien No 1 mondial qui a détenu le record de titres en Grand Chelem avant d'être dépassé par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21).