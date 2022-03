Tennis : Roger Federer devient le sportif le mieux payé

Le Suisse occupe la première place du top 100 des athlètes les plus riches en 2020, établi par le magazine «Forbes».

Le Suisse de 38 ans a amassé, avant impôts, 106,3 millions de dollars depuis le 1er juin 2019. Dans le détail: 100 millions de dollars de revenus publicitaires et 6,3 millions partagés entre salaire et primes. Federer devance de justesse Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars), Lionel Messi (104 millions de dollars), Neymar (95,5 millions de dollars) et LeBron James (88,2 millions de dollars).