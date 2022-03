Roland-Garros 2010 : Roger Federer réussit son retour sur la terre parisienne

Le numéro un mondial a entamé lundi la défense de son titre à Roland-Garros sans trembler, en dominant l'Australien Peter Luczak en trois sets sur un Central quasi comble.

Le Suisse a pris son temps pour entrer dans la partie, laissant son adversaire, 71e à l'ATP, caresser l'espoir d'un match accroché jusqu'à quatre partout. Multipliant volées et amorties astucieusement déposées, s'appuyant sur un service solide et un coup droit toujours dévastateur, Federer a ensuite passé la surmultipliée pour s'imposer en une heure et 48 minutes.