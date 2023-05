Concert à Berlin: Roger Waters était-il déguisé en officier SS?

«Nous enquêtons sur des soupçons d'incitation à la haine car les vêtements portés sur scène sont susceptibles de glorifier ou de justifier le régime national-socialiste et de troubler la paix publique», a souligné à l'AFP un porte-parole de la police, Martin Halweg. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment Waters vêtu d'un long manteau noir et de brassards rouges lors de concert qui a eu lieu le 17 mai sur la scène de la salle Mercedes-Benz Arena à Berlin.

Plusieurs médias allemands et israéliens évoquent aussi des inscriptions en lettres rouges sur un écran durant le concert des noms d'Anne Frank et de Shireen Abu Akleh, journaliste vedette palestino-américaine de la chaîne Al Jazeera tuée lors d'un raid israélien en mai 2022. «Nous enquêtons et une fois la procédure terminée, nous la transmettrons au ministère public pour une dernière évaluation juridique», a précisé le porte-parole de la police, soulignant qu'il reviendrait au parquet d'engager d'éventuelles poursuite.