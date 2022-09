Royaume-Uni: Le roi Charles très ému lors du premier «God save the King»

Le cercueil de la reine Elizabeth II est fabriqué dans du chêne anglais doublé de plomb, comme celui de son époux le prince Philip. Il était déjà prêt il y a plus de 30 ans, explique lundi The Times.

La société de pompes funèbres Leverton and Sons, chargée des funérailles, expliquait il y a quatre ans au quotidien britannique ignorer quand et par qui ont été fabriqués les cercueils, dont elle a hérité en 1991 en commençant à travailler avec le palais.

«Ils sont faits de chêne anglais, ce qui est très difficile à trouver» et très coûteux, expliquait alors son patron Andrew Leverton. La doublure de plomb permet de rendre le cercueil hermétique, puisqu’il sera déposé dans une crypte et non mis en terre. Mais elle le rend extrêmement lourd pour ses huit porteurs.