Royaume-Uni : Rolls-Royce met les gaz pour la décarbonation de l'aviation

Moteur fugral, recherches sur la propulsion hybride électrique, sur l’hydrogène: le groupe industriel britannique Rolls-Royce se veut un pionnier de la transition énergétique dans l’aviation, s’enorgueillit son patron Warren East, qui s’apprête à passer les commandes fin 2022. Au-delà de la reprise du trafic aérien après la pandémie et des difficultés des fournisseurs à suivre la remontée en cadence de la production, la décarbonation du transport aérien, «c’est la question numéro un pour le secteur», a-t-il relevé à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Il se dit «heureux du rôle de leader que Rolls-Royce a joué au cours des dernières années» dans ce domaine et y voit une «opportunité» pour relancer une entreprise qui a été durement affectée par la crise sanitaire et dû licencier près de 9 000 personnes.