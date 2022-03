Romain drague et prend la grosse tête

Éliminé du jeu vendredi dernier juste après avoir demandé la main d'Angie, le beau gosse de «Secret Story» ne perd pas le nord: il fricote en boîte de nuit et demande désormais 30 000 euros par interview.

Tous les candidats à «Secret Story» doivent, comme le stipule leur contrat, rester à disposition de la production de l’émission après leur éviction et sont censés répondre aux demandes de la presse, notamment en matière d’interviews.

Mais Romain a décidé de déroger à la règle et était injoignable lundi, alors que plusieurs interviews étaient pourtant prévues, comme avec le magazine Voici. Selon les informations de ce dernier, l’ex-candidat aurait rencontré pendant le week-end dernier un avocat lui ayant conseillé de monnayer ses interviews en demandant entre 20 000 et 30 000 euros par entretien!

«Il m’a draguée en me passant le bras autour de la taille»

De plus, vendredi, Romain avait créé la surprise en demandant en direct la main d’Angie avec qui il fricote depuis le début de l’émission. L’homme aux quatre divorces a-t-il agi avec sincérité ou dans le seul but de s’attirer l’attention des médias?

La question se pose d’autant plus que le candidat déchu a été aperçu en pleine séance de drague dans une boite de nuit parisienne le week-end dernier.

Une jeune femme témoin des faits a pu prendre une photo et révéler les faits au site Voici.fr. «Romain est arrivé entre 1h30 et 2h, juste après Léo, Elisabeth, Daniela, Martin et John-David de la saison dernière», a-t-elle expliqué.