Rugby: Romain Ntamack forfait pour la Coupe du monde

Il devait être une des stars de la Coupe du monde de rugby, il ne pourra finalement pas y participer. Sorti sur blessure à la 55e minute du match de l'équipe de France contre l'Écosse, samedi à Saint-Étienne, Romain Ntamack souffre d'une grave blessure au genou et est forfait pour la Coupe du monde de rugby qui commence le 8 septembre, annonce L'équipe.

L'ouvreur du XV de France et du Stade toulousain, 24 ans, a subi des examens complémentaires ce lundi, qui ont révélé le pire scénario possible: Ntamack a subi une rupture du ligament croisé du genou gauche. Gros coup dur pour l'équipe de France, qui perd là un de ses joueurs les plus talentueux.