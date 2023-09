Romance: Leo a craqué pour un top italien de 25 ans

«Bien sûr Leonardo est entouré de nombreuses belles filles la plupart du temps (…) mais avec Vittoria c’est beaucoup plus sérieux»: une source a confié au Daily Mail que l’acteur américain de 48 ans était «fou» du top italien de 25 ans depuis plusieurs mois. Et les images qui circulent depuis plusieurs jours viennent corroborer le coup de cœur de Leo pour la jeune Vittoria Ceretti.

Alors qu’ils ont été aperçus manger une glace ensemble à Santa Barbara en Californie il y a quelques jours, les deux tourtereaux auraient passé du bon temps à Ibiza durant l’été. Évidemment, beaucoup de jeunes femmes ont été photographiées sur le yacht de l’acteur américain mais Vittoria Ceretti semble sortir du lot, étant la seule à avoir eu droit à des escapades romantiques et même à des baisers. En témoigne la vidéo publiée par Page Six: on voit clairement le héros de «Titanic» embrasser la jeune femme dans une boîte de nuit d’Ibiza à une heure avancée de la nuit.

Depuis un peu plus d’un an et sa rupture avec Camila Morrone, Leo serait à nouveau un cœur à prendre. Certains lui prêtent une relation avec Gigi Hadid mais celle-ci serait ponctuelle et non exclusive. L’aînée des sœurs Hadid ne rentrerait de toute façon pas dans les clous selon les stats: Leonardo Di Caprio ne sortirait pas avec des femmes de plus de 25 ans. Vittoria Ceretti peut donc en profiter jusqu’à ses 26 ans, le 26 juin 2024.