Rome, Bucarest et Skopje: Wizz Air débarque au Findel plus tôt que prévu

La nouvelle ligne relie Luxembourg à la capitale roumaine deux fois par semaine (mercredi et dimanche, puis lundi et vendredi, à partir du 30 octobre), avec des tarifs à partir de 29,99 euros.

«Enfin Wizz Air ici!», s'exclame Dino dans la salle d'attente du Findel. Le Luxembourgeois, qui a épousé une Roumaine, se rend souvent dans le pays d'origine de sa femme. «Avant je voyageais avec Wizz Air à partir de Charleroi», explique-t-il. «Désormais, quelqu'un pourra me déposer au Findel, ce sera plus pratique». Pour l'aller et retour, Dino dit avoir payé 129 euros.

Des vols à partir de 24,90 euros

Un premier vol Luxembourg-Rome Fiumicino partira le 25 juillet prochain. La fréquence sera de trois jours par semaine (mardi, mercredi et samedi, puis lundi, mercredi et vendredi, à partir du 30 octobre), avec des tarifs à partir de 24,90 euros.

Le Luxembourg, 54e pays desservi

La compagnie aérienne, réputée pour ses connexions entre l’est et l’ouest de l’Europe, est en pleine expansion. Le Luxembourg devient à ce titre le 54e pays qu'elle dessert. D'ici la fin de la décennie, elle vise à transporter plus de 170 millions de passagers par an (contre 45,6 millions en 2022), compter 200 000 employés (contre 8 000 aujourd'hui) et réaliser un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros (contre 3,34 milliards en 2022/2023).