Nous vous faisons voyager: Rome, une douceur de vivre bercée par les éclats de voix

C'est le monument le plus visité à Rome, le Colisée, plus grand amphithéâtre jamais construit durant l'Empire romain. Un colosse de pierre en pleine ville historique. Il se visite entièrement. Passage incontournable pour petits et grands.

Évoquer Rome, c’est marcher sur une ligne de crête, tenter de refléter au mieux la poésie de cette ville tout en évitant de plonger dans les clichés qui ont la vie dure à l’évocation de l’Italie. Rome, capitale de la botte, se raconte et conserve par endroits une âme de village. C’est là une véritable prouesse pour une cité de près de 3 millions d’habitants, grande comme dix fois Paris et la moitié du Luxembourg. Rome, ce sont des couleurs, l’ocre des façades et le vert du «pino domestico», le pin parasol caractéristique. L’art, la culture, le sport, la mode qui se confrontent.

C’est le coucher d’un soleil qui ne fait pas défaut, les bateaux sur le Tibre, l’écho mystique du Vatican posé là, en pleine ville. Rome c’est la vie douce bercée d’éclats de voix. En toute saison on y flâne comme Audrey Hepburn et Gregory Peck sur leur Vespa dans «Vacanze Romane», chef d’œuvre de 1953. On aime se perdre dans le Trastevere, bouillon d’Italie dans les ruelles d’un quartier si typique, avant de rejoindre les incontournables points touristiques, de la fontaine de Trevi à la Piazza Navona, jusqu’au Colisée.

Rome, mégalopole à taille humaine, cité millénaire où 2022 se heurte, à chaque coins de rues, aux vestiges d’une ville antique au règne inachevé. Elle est fascinante d’accessibilité, on en profite autant en city-trip sur un week-end que sur huit jours. Voilà, Rome et ses richesses assumées. Finalement, difficile de ne pas plonger dans les clichés. Mais c’est aussi ce qu’on vient y chercher.

La mer, si près

Quittez l'effervescence de la ville pour le sable fin et la douceur de la mer Tyrrhénienne. À une quarantaine de minutes en voiture du centre de Rome, face à la Corse, posez votre sac à Torvaianica, par exemple, où quelques heures de farniente vous confrontent à l'Italie des magazines. Un peu plus au nord, Ostia conjugue mer et vestiges archéologiques, pour joindre l'utile à l'agréable. Autre alternative, le lac Albano, à Castel Gandolfo. Un cratère de 170 mètres de profondeur, où l'on pratique de nombreuses activités nautiques.

Une beauté contée en chansons

Rome, c'est acté, est l'une des plus belles villes du monde. Si flâner dans ses rues n'a pas fini de vous convaincre, regardez un peu le nombre d'artistes qui s'en sont inspirés à travers le monde. En italien, en français, en anglais... il existe des centaines de chansons en son honneur. «Arrivederci Roma», composée en 1955 et rendue célèbre en 1957 par Mario Lanza puis reprise par de nombreux autres chanteurs, est sans doute la plus célèbre de toute. Eros Ramazzotti est né à Rome tout comme Cecilia Bartoli ou encore, plus près de nous, le jeune phénomène Ultimo. Tous mettent régulièrement leur ville en lumière. L'occasion d'une jolie playlist en marge du voyage.

Pizzas et glaces, comme un sacerdoce

À Rome, on mange italien. Des pâtes, de la pizza à profusion. Dans les restos du centre historique, il y a à prendre et à laisser, comme dans tous lieux touristiques. Aventurez-vous jusque chez Napul'è, via San Tommaso d'Aquino. Un peu excentré, d'une simplicité sans nom et tellement familial, l'établissement vous propose une pizza typiquement… napolitaine. Un régal pour un prix défiant toute concurrence. Sortez de là et offrez-vous une glace dans l'un des nombreux glaciers de la ville, avec des parfums que vous n'avez jamais imaginé. Oui, vous y êtes.