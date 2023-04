Injures racistes: Romelu Lukaku «gracié» par la Fédération italienne

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, «accorde une grâce (…) de manière extraordinaire et exceptionnelle» pour le match de suspension infligé au joueur par la Cour d’appel de la FIGC, a annoncé la Fédération dans un communiqué.

Insultes racistes

Il rappelle que Lukaku «a été l’objet, en plusieurs occasions, de manifestations de haine et de discrimination raciale graves, répétées et méprisables, à un niveau permettant de justifier des comportements formellement non réglementaires». L’attaquant belge a aussitôt exprimé sa satisfaction: «Je suis vraiment content de cette décision du président de la FIGC qui fait montre d’une grande sensibilité», a-t-il réagi dans un bref communiqué publié sur le site de l’Inter. «Il a été démontré qu’il y avait une volonté de combattre le racisme», a-t-il ajouté.