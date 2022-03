Roméo cartonne en Asie!

On se souvient de ses cheveux longs et sa moue de jeune premier aux côtés de «Juliette»-Cécilia Cara dans la comédie musicale romantique. Damien Sargue, fort de son succès en Asie, revient sur le devant de la scène.

La comédie musicale avait cartonné, des centaines de dates, des milliers de disques vendus et puis… plus rien. Si, sur son site internet, on peut lire que Damien Sargue a inondé les médias avec ses nouveaux tubes. Mais des radios très confidentielles comme Scoop, Champagne FM, Cocktail FM, Radio 6, Radio Maritima... Après plusieurs titres non commercialisés, son album éponyme est d’abord sorti à Taiwan en 2007… Puis est venu le temps de «Merci». Sans grand succès.