Football mexicain : Ronaldinho provoque la colère de son club

L'ex-star du foot brésilien est menacée d'exclusion par son club mexicain, si elle ne revient pas au plus vite de congé pour la deuxième partie de la saison, a averti mardi le président de Queretaro.

L'ancien joueur du Paris SG, de Barcelone et de l'AC Milan a obtenu l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis et au Brésil pour régler des affaires personnelles, entre la fin du tournoi de clôture 2014 et le début du tournoi d'ouverture 2015, le 11 janvier.