Football/Angleterre : Ronaldo a rejoué une mi-temps avec United, avant de quitter le stade

Le Portugais était sur le terrain, dimanche, avec Manchester United. Il n’a disputé qu’une mi-temps et a quitté le stade avant la fin de la rencontre. Un signe pour l’avenir? Pas certain.

Absent de la tournée estivale et non retenu la veille face à l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo a fait son retour dans le onze de Manchester United lors du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1) dimanche à Old Trafford. Alors que les rumeurs de son départ circulent ces dernières semaines, la star portugaise de 37 ans est réapparue avec les Red Devils lors ce match de préparation face au club madrilène.