Football: Ronaldo aurait rejeté une offre à 125 millions d'euros par saison

Cependant, des offres, «CR7» en a reçues. Et une, plus particulièrement, qui donne le tournis. Selon plusieurs médias, le club saoudien d’Al-Hilal, entraîné par l’Argentin Ramon Diaz, était prêt à offrir un salaire de quelque 2,4 millions d'euros par semaine au Portugais. Ce qui mène à un salaire annuel avoisinant les 125 millions d'euros. Et comme le contrat portait sur deux ans, il aurait encaissé 250 millions d'euros pour jouer à Riyad! Un record.

Néanmoins, Ronaldo a rejeté cette offre, plus intéressé par la compétition que par l’argent. Mais l’Arabie saoudite n’a pas dit son dernier mot, comme l’a laissé entendre Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne, dans «The Athletic»: «Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela donnerait un retour positif énorme». Et il a ajouté: «Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, mais nos clubs ont amélioré leurs revenus au cours des deux dernières années». Et si une nouvelle offre, encore plus alléchante, arrivait cet hiver?