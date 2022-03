Ronaldo changera-t-il de Manchester?

Le milliardaire saoudien, nouveau propriétaire de Manchester City, veut les meilleurs joueurs et aurait mis 165 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du prodige des Red Devils.

Ça n’empêche pas les clubs de tenter leur chance. Sulaiman Al-Fahim à la tête de Manchester City, veut l’attaquant à tout prix et propose 165 millions d’euros. Soit 20 de plus que ce que les Madrilènes proposaient. Pour construire une équipe de rêve: un duo Robinho/Ronaldo aurait de l’allure.

Il déclarait au début du mois d’août. «Je vais jouer avec Manchester de tout mon cœur et toute mon âme. Je vais me battre et honorer ce maillot avec l'engagement et le dévouement que j'ai toujours manifestés».