Football : Ronaldo dans le grand luxe, mais jusqu’à quand?

500 000 euros par jour

Un duplex de 365 m2

Selon un article du média anglais Tatler, la famille et le staff qui accompagne Cristiano Ronaldo seraient logés à l’Hôtel Kingdom de Riyad pour la modique somme de 308 000 euros par mois, dans un duplex de 365 m 2 situé au 52 e étage. Selon le quotidien, le «clan» occuperait… 17 suites (!) de ce complexe. Ce lieu de vie est très luxueux avec de l’or et du marbre dans le salon, un bureau privé, une salle à manger ou encore une baignoire en marbre. Le tout accompagné de grandes fenêtres de plus de 6 mètres offrant une vue imprenable sur Riyad.

CR7 a également reçu un cadeau de la part du bijoutier de luxe Jacob&Co., une incroyable montre d’une valeur de plus de 1 million de dollars (environ 920 000 euros) aux couleurs de sa nouvelle nation adoptive. Le bijoutier n’y est pas allé de main morte avec les pierres précieuses, et la montre est tout simplement difficile à ne pas remarquer au poignet de Ronaldo. D’ailleurs, on présume que c’est pour la pub que le bijoutier a fait le tout, Ronaldo étant l’athlète le plus suivi au monde sur les médias sociaux. Sauf que la fourchette de prix de la montre écartera sans doute la majorité des abonnés de CR7.