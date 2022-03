Solidarité : Ronaldo dédie son but aux victimes de Madère

Dimanche soir, l'attaquant portugais a pointé le doigt vers le ciel après son but contre Villareal en hommage aux 42 victimes des terribles inondations qui frappent son île d'origine.

Selon le dernier bilan officiel, encore provisoire, les pluies torrentielles à Madère ont fait 42 morts et plus de 120 blessés. Selon les secours et les autorités locales, le bilan pourrait être plus important, de nombreuses maisons et véhicules restant ensevelis sous la boue et les gravats à Funchal, la capitale, et dans plusieurs communes de la côte méridionale de l'île touristique.