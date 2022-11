Football: Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, ça chauffe!

Cristiano Ronaldo va-t-il se résoudre à quitter l'Europe? L'hypothèse se confirme de jour en jour, alors que Marca annonce ce mercredi un accord avec le club saoudien d'Al-Nassr. On ne sait pas si l'air du Golfe convient à la superstar, plutôt en jambe avec le Portugal depuis le début du Mondial au Qatar, ou si la rémunération incroyable a fini de le convaincre.

D'après les chiffres avancés, la superstar de 37 ans gagnerait plus de 200 millions d'euros en signant un contrat de 2 ans et demi avec le club saoudien. L'offre dépasse le simple coup marketing pour le championnat local. Le royaume compterait sur la présence de Ronaldo pour mettre en avant sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, à laquelle postulent également… l'Espagne et le Portugal.