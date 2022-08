Affaire du smartphone: Ronaldo est «l’homme le plus arrogant que j'ai rencontré»

Àe l'époque, Ronaldo s'était excusé sur Instagram. «Ce n’est jamais facile de contrôler ses émotions dans des moments aussi difficiles que ceux que nous vivons. Néanmoins, il faut toujours se montrer respectueux, patient et montrer le bon exemple aux plus jeunes qui aiment ce sport. Je veux m’excuser de mon emportement et, si possible, je souhaite inviter ce supporter à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et d’amitié sportive». Rencontre qui a été refusée par la famille du jeune.