Ronaldo et Georgina pourront-ils vivre ensemble?

En couple avec Georgina Rodriguez depuis six ans, le quintuple Ballon d'Or aurait en effet pu faire face à quelques contraintes juridiques dans son pays d'accueil. La loi islamique s'appliquant en Arabie saoudite, seuls les couples mariés sont aurorisés à vivre sous le même toit. Or, CR7 n'a jamais passé la bague au doigt de l'Argentino-espagnole de 28 ans, ce qui place les deux tourtereaux en porte-à-faux avec les lois en cours dans le royaume.

Toutefois, cela ne devrait pas poser problème pour l'un des couples les plus glamours de la planète. D'une part, l'Arabie saoudite aurait relâché la chasse aux couples non mariés. «Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne», expliquait un avocat.