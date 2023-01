Rivalité : Ronaldo et Messi vont se retrouver dans 10 jours

Le Paris SG de Lionel Messi ira à Riyad le 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr, où a récemment été transféré Cristiano Ronaldo, a indiqué le club de la capitale lundi.

