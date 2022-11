Mondial 2022 : Ronaldo évidemment présent, Renato Sanches absent

Le sélectionneur portugais Fernando Santos a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs pour le Mondial-2022 sans surprise et menée par l'incontournable Cristiano Ronaldo.

À 37 ans, le quintuple Ballon d'or sera toujours la star de la Seleçao. Mais aussi le seul trentenaire du secteur offensif portugais, marqué par un discret renouvellement générationnel avec les convocations de l'ailier de l'AC Milan, Rafael Leao (23 ans), et de l'avant-centre du Benfica, Gonçalo Ramos (21 ans).

Malgré un statut fluctuant cette saison avec Manchester United, entre titulaire et remplaçant, «CR7» reste incontournable aux yeux de Fernando Santos pour occuper la pointe de l'attaque des champions d'Europe 2016.

Moutinho non-sélectionné, tout comme Renato Sanches

Avec 146 sélections au compteur, le deuxième total le plus élevé de l'histoire de la Seleção après Ronaldo, Joao Moutinho n'a pas été retenu non plus pour le grand rendez-vous mondial. À 36 ans, l'infatigable milieu de terrain paie certainement le mauvais début de saison de Wolverhampton, actuellement avant-dernier de Premier League.