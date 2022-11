«Mal de ventre» : Ronaldo forfait pour un match avant le Mondial

Cristiano Ronaldo souffre mercredi d'une gastrite et ne ne sera pas remis à temps pour jouer le lendemain le seul match de préparation de l'équipe du Portugal avant le Mondial-2022, face au Nigeria, a annoncé le sélectionneur Fernando Santos.

Dans une interview explosive diffusée dimanche et lundi par un média britannique, Ronaldo a affirmé qu'il se sentait «trahi» par les dirigeants du club anglais et son entraîneur Erik ten Hag, les accusant de vouloir l'évincer.

«Rien à voir avec nous et la sélection nationale»

«Cette affaire n'a rien à voir avec nous et la sélection nationale», a réagi Fernando Santos en conférence de presse, interrogé à plusieurs reprises sur l'impact de cette polémique sur la préparation de la Coupe du monde. «C'est une interview qui le concerne lui et qui est très personnelle, et nous devons respecter cela», a déclaré l'entraîneur, en faisant valoir que son attaquant vedette n'avait pas évoqué l'équipe du Portugal dans son entretien.