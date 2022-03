Ronaldo invite trois femmes dans sa chambre

Le footballeur portugais continue de profiter pleinement de ses vacances en Californie. Dernière nouvelle en date: il a emballé trois femmes en boîte et les a ramenées dans sa chambre d’hôtel.

Ainsi, la nuit dernière, il est retourné dans sa chambre d’hôtel en charmante – et nombreuse – compagnie, selon les informations du Sun .

C’est au bar de l’hôtel de Beverly Hills, où réside le footballeur, que Suzanne Coppin, 32 ans et Allison Aimee, 26 ans, deux mannequins, ont fait sa connaissance.

«Nous dansions et Cristiano, excité, nous a dit qu'il allait être le juge. Nous avons dansé sur ‘Crazy’ d'Aerosmith et c'est devenu une lapdance sexy», ont-elles déclaré au quotidien britannique.

Allison a précisé: «Cristiano ne nous quittait pas des yeux. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air quand je me suis approchée de lui. Ensuite ce fut autour de Suzanne. Elle s'est assise à califourchon sur moi et a pressé ses seins sur mon visage. (...) Bientôt, elle chuchotait à son oreille et faisait courir ses mains sur sa poitrine».