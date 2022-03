Blessure en Liga : Ronaldo jouera-t-il face aux Roude Léiw?

Le Real Madrid s'est imposé sans forcer face à Grenade (3-0), dimanche à domicile. Une victoire entachée par la sortie sur blessure de son meilleur joueur à la 64e minute.

La sortie sur blessure de Ronaldo inquiète non seulement le staff du Real Madrid, mais également celui de la Selecção.

Buts de Ronaldo avant sa blessure

Alors que les occasions n'auront pas manqué en début de match au Real, Ronaldo ouvrait toutefois le score sur une action sans danger apparent: excentré côté gauche, le Portugais cherchait la frappe et le ballon passait dans un trou de souris entre les jambes de Tono (26e). Les Andalous, qui s'étaient jusqu'ici contentés de bien défendre, acceptaient alors de prendre un peu plus de risques. Et à la 37e, El Arabi sortait enfin les visiteurs de leur torpeur offensive: l'ancien Caennais adressait un centre côté gauche à Floro Flores qui, gêné par Ramos, n'arrivait toutefois pas à conclure.